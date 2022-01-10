Обновление парка трамваев Краснодара в 2022 году обойдется в 1 млрд рублей

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На обновление парка трамваев Краснодара в 2022 году направят 1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- В Краснодаре необходимо развивать транспортную инфраструктуру. Справиться с возросшей нагрузкой поможет кардинальное улучшение работы общественного транспорта. На обновление парка трамваев предусмотрим 1 млрд рублей, – отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

А с учетом предварительной численности населения Краснодара до 1,7 млн жителей такие меры просто необходимы.