Тур за 7 млн рублей в Сочи стал самым дорогим в России в 2021 году

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Сочи занял первую строчку в рейтинге самых дорогих внутренних направлений организованного туризма в 2021 году. Данные подготовила аналитическая служба АТОР (Ассоциации туроператоров).

Самым дорогим стал тур за 7,05 млн рублей на Красную Поляну. Отдых в пятизвездочном отеле Marriott Krasnaya Polyana забронировала компания из 15 человек. На курорте они провели 6 ночей. Дополнительно туристы докупили через туроператора индивидуальный трансфер до Сочи и из него на комфортабельных авто и ски-пассы. Авиаперелет отдыхающие оплачивали сами.

Также на 8-й строчке рейтинга отметился еще один тур в Сочи за 1,8 млн рублей. Курорт посетила семья из 6 человек: 3 взрослых и 3 ребенка. За эту сумму они отдохнули в июне 14 ночей в отеле Swissotel Resort Sochi Kamelia. Авиаперелет в стоимость не входил.

Второе и третье места рейтинга заняла Ялта. За поездку в Крым отдавали по 5 и 4 млн. В первом случае отдыхала семья из 5 взрослых и 1 ребенка 9 ночей, во втором – 4 человека бронировали отель на две недели.