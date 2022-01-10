В 2022 году на Кубани достроят 25 школ и детских садов

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На Кубани в 2022 году планируют завершить строительство 17 школ и 8 детских садов. Такую задачу поставил губернатор региона.

- Строительство соцобъектов идет хорошими темпами. Необходимо в этом году достроить 25 школ и детских садов, - отметил Вениамин Кондратьев.

В новом году введут 14 350 новых школьных мест. На эти цели направляют 5,8 млрд рублей. Также на создание новых 1635 мест в дошкольных учреждениях направят 900 млн рублей. А капремонт начнут делать в 41 школе региона.