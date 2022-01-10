На агропромышленный комплекс Кубани в 2022 году направят 9,6 млрд рублей

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Господдержка агропромышленного комплекса составляет 9,6 млрд рублей. В течение года планируется увеличить эту сумму. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Мы сохранили все действующие меры и вводим новые – в том числе для производителей ягод. Основная задача – нарастить объем производства сельхозпродукции до 539 млрд рублей, – сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

В регионе аграриям вернут 30% затрат на приобретение отечественных семян этих сельхозкультур, а также до 70% затрат на сев культур, необходимых для сохранения плодородия земель. Также предполагается субсидирование для фермеров и самозанятых на строительство теплиц для ягод. Увеличат и субсидирование молока и мяса. За реализацию мяса фермеры получат 3 рубля за килограмм, ранее давали 2 рубля. А за 1 литр молока – 10 рублей вместо 5.