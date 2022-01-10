Сотрудники газораспределительной службы ответят перед судом за смерть людей в Геленджике

Газовики ответят за смерть жителей Геленджика. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому урак

Завершено расследование уголовного дела в отношении троих сотрудников геленджикского филиала АО «Газпром газораспределение Краснодар». Газовиков обвинили в халатности, которая повлекла за собой человеческие жертвы. По мнению следователей СУ СК РФ по Краснодарскому краю, старший слесарь невнимательно изучил план расположения инженерных сетей. Он и еще два слесаря не выявили строительные и земляные работы по разрытию грунта и установке канализационного колодца в охранной зоне в непосредственной близости от газопровода

- Впоследствии произошло нарушение изоляции трубопровода и образованию в грунте блуждающих переменных токов. В результате эксплуатации газопровода с поврежденным покрытием, под действием нагрузки на дорожное полотно, воздействия канализационных и сточных вод и опасного влияния блуждающих переменных токов привели к образованию сквозных повреждений и, как следствие, утечке в грунт природного газа и его распространению наружу, - рассказали подробности в Первом отделе по расследованию особо важных дел краевого управления СК РФ.

Газ скопился в помещении магазина, расположенного в местном гостиничном комплексе. 13 июля 2021 года концентрация вещества достигла критического количества и произошел хлопок. Жертвами стали 52-летняя продавец и ее 53-летний супруг, а также 36-летний прохожий. Еще трое прохожих, в том числе и несовершеннолетняя девочка, получили травмы.

В ближайшее время дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.