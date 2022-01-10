На Черноморском побережье создадут цепь очистных сооружений стоимостью 65 млрд рублей

На Кубани в 2022 построят новые очистные сооружения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2022 году специалисты приступят к проектированию 20 очистных сооружений, которые появятся в Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске и в Туапсинском районе. На эти работы планируют выделить более 65 млрд рублей инфраструктурных кредитов.

- Благодаря поддержке Президента и Правительства России мы сможем реализовать дорогие для краевого бюджета проекты и решить застарелые проблемы на побережье, – рассказал о планах губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Также в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда» очистные сооружения появятся в Горячем Ключе, Темрюке и в станицах Каневской, Крыловском и Ленинградской. На эти цели планируют потратить почти 800 млн рублей.