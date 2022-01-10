Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 января 2022 14:50

На Черноморском побережье создадут цепь очистных сооружений стоимостью 65 млрд рублей

Новые очистные появятся на побережье от Сочи до Анапы
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Кубани в 2022 построят новые очистные сооружения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в 2022 построят новые очистные сооружения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2022 году специалисты приступят к проектированию 20 очистных сооружений, которые появятся в Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске и в Туапсинском районе. На эти работы планируют выделить более 65 млрд рублей инфраструктурных кредитов.

- Благодаря поддержке Президента и Правительства России мы сможем реализовать дорогие для краевого бюджета проекты и решить застарелые проблемы на побережье, – рассказал о планах губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Также в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда» очистные сооружения появятся в Горячем Ключе, Темрюке и в станицах Каневской, Крыловском и Ленинградской. На эти цели планируют потратить почти 800 млн рублей.