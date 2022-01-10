Из Анапы в Крым вылетают ранее задержанные рейсы. Фото: Яндекс.Карты

Авиасообщение с Крымом восстановлено. Воздушные ворота полуострова снова распахнулись на прием самолетов. Напомним, с утра 10 января работа аэропорта Симферополя была парализована сильным туманом. Диспетчеры разворачивали самолеты и перенаправляли на запасной аэродром в Анапе.

- С 15 до 16 часов три рейса совершили посадку в аэропорту Анапы на запасном. Два рейса из Домодедово Уральских авиалиний и Смартавиа, а также рейса из Пулково авиакомпании Россия, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Всего в течении дня более 24 самолетов, следующих из разных точек страны в Крым, не смогли приземлиться в пункте назначения. С пассажирами работали сотрудники авиакомпаний. Сейчас самолеты в порядке очереди готовят к отправке в Симферополь.