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Экономика10 января 2022 16:52

Отбор заявок на участие в 9-м конкурсе в области качества «Сделано на Кубани» начался

Участниками могут стать только компании, работающие на территории Краснодарского края
Евгения ХАЛИКОВА
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Знаком качества "Сделано на Кубани" отмечены продукты местного производства. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Знаком качества "Сделано на Кубани" отмечены продукты местного производства. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Стартовал отбор заявок на участие в 9-м региональном конкурсе «Сделано на Кубани». У региональных производителей есть возможность подать заявку до 11 марта. В конкурсе предусмотрены три номинации: «Товары производственно-технического назначения», «Продовольственные товары» и «Непродовольственные товары».

– Знак качества «Сделано на Кубани» присваивается товару на два года. На протяжении этого времени производители могут размещать его на упаковке продукции, использовать в рекламных целях, - рассказали о преимуществах программы в администрации Краснодарского края.

Также победители смогут рассчитывать на региональные меры поддержки, например, льготные субсидии на развитие производства. На сегодняшний день обладателями знака качества стали 260 производителей Кубани.