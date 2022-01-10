Отбор заявок на участие в 9-м конкурсе в области качества «Сделано на Кубани» начался

Знаком качества "Сделано на Кубани" отмечены продукты местного производства. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Стартовал отбор заявок на участие в 9-м региональном конкурсе «Сделано на Кубани». У региональных производителей есть возможность подать заявку до 11 марта. В конкурсе предусмотрены три номинации: «Товары производственно-технического назначения», «Продовольственные товары» и «Непродовольственные товары».

– Знак качества «Сделано на Кубани» присваивается товару на два года. На протяжении этого времени производители могут размещать его на упаковке продукции, использовать в рекламных целях, - рассказали о преимуществах программы в администрации Краснодарского края.

Также победители смогут рассчитывать на региональные меры поддержки, например, льготные субсидии на развитие производства. На сегодняшний день обладателями знака качества стали 260 производителей Кубани.