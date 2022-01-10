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Общество10 января 2022 17:14

На развитие трех муниципалитетов Краснодарского края в 2022 году выделят 800 млн рублей

Изменения произойдут в Отрадненском, Мостовском и Апшеронском районах
Евгения ХАЛИКОВА
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В отдаленных муниципалитетах региона будут повышать качество жизни с помощью стратегий развития

В отдаленных муниципалитетах региона будут повышать качество жизни с помощью стратегий развития

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году в трех муниципалитетах Краснодарского края приступят к реализации индивидуальных планов развития. Как сообщили в администрации региона, стратегии развития для Отрадненского, Мостовского и Апшеронского районов были разработаны в 2021-м. В этом году на проекты будет выделено 800 млн рублей.

– В числе приоритетов 2022 года – развитие районов с недостаточно раскрытым потенциалом. В рамках утвержденных индивидуальных планов развития в минувшем 2021 году мы профинансировали 18 мероприятий на сумму 382 млн рублей, в этом году сумма станет больше, – рассказал первый заместитель губернатора Игорь Галась.

В основном средства пойдут на ремонт районных больниц, строительство офисов врачей общей практики и обновление автодорог. Важный пункт в исполнении стратегий развития: если в 2022 году в выбранных районах не улучшится качество жизни, то дополнительное финансирование будет приостановлено.