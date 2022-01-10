Кубанские некоммерческие организации в 2022 году получат 300 млн рублей

В администрации региона обсудили меры поддержки НКО. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2022 году на поддержку некоммерческих организаций и реализацию социально значимых объектов в Краснодарском крае будет выделено 300 млн рублей. Как сообщили в администрации региона, сумма финансирования выросла вдвое по сравнению с прошлым годом.

– Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку НКО. В 2022 году общий объем грантов вырос почти в два раза – до 300 млн рублей. Порядка 160 млн рублей выделим из краевого бюджета, остальные получим из федерального в качестве софинансирования, – рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В регионе работает более 6,5 тыс. некоммерческих организаций. Начиная с 2017 года на их поддержку было направлено около 1 млрд рублей федеральных и региональных средств.