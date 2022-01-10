Генеральные планы трех городов будут приняты в 2022 году в Краснодарском крае

В администрации края обсудили генпланы муниципалитетов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2022 году в трех городах Кубани готовятся к приему генеральных планов. Речь идет о Геленджике, Армавире и Горячем Ключе. Работу по корректировке градостроительных документов контролирует глава региона.

– Новые документы позволят нам создать на Кубани уютные, а главное – комфортные для жизни и отдыха муниципалитеты. Для этого работа должна идти открыто и в тесном взаимодействии с жителями, – рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время планерного совещания.

Также в 2022 году специалисты должны завершить проект генплана Новороссийска, а в 2023 году новая стратегия развития города должна быть утверждена и в Сочи.