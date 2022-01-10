Меры поддержки винодельческой отрасли на Кубани будут расширены

В регионе расширят меры поддержки виноградарской отрасли. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2022 году в Краснодарском крае будут расширены меры поддержки отрасли виноделия. Аграрии, выращивающие отечественные саженцы, смогут рассчитывать на дополнительное субсидирование. В 2022 году в регионе планируют засадить саженцами свыше 1,5 тыс. га. Об этом заявили на совещании в администрации региона.

- Мы должны помогать нашим питомникам, чтобы развивать виноградарство на основе сортов местной селекции. Это станет визитной карточкой кубанского и российского виноделия, – рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Поддержка виноделия и виноградарства выделена в отдельное направление на федеральном уровне. С 2022 по 2024 год более 2 млрд рублей краевых и федеральных субсидий пойдут на развитие отрасли. Для сравнения, в 2021 году из регионального бюджета было выделено 614 млн рублей.