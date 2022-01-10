Не менее 17 млн туристов посетят Кубань в 2022 году

В 2022 году курорты Кубани должны посетить не менее 17 млн отдыхающих. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В администрации Краснодарского края строят планы на будущий курортный сезон. В 2022 году курорты региона планируют принять не менее 17 млн туристов. В прошлом году местные курорты посетили 16,5 млн отдыхающих.

– Кубанские курорты бьют рекорды. За время новогодних каникул регион посетили 420 тыс. туристов. Наша задача не просто сохранить результаты, а двигаться вперед и обеспечить турпоток на уровне 17 млн человек, - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В 2021 году 40% турпотока пришлось на межсезонье. Этот показатель в 2022 году планируют увеличить до 50%. Помочь в этом должен и новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», реализация которого начинается с 2022 года.