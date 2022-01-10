В пригороде Краснодара построят детский сад

В Краснодаре в 2022 году возведут несколько детских садов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре в микрорайоне Горхутор будет построен детский сад. Детское учреждение возведет застройщик, который строит здесь же жилой комплекс. Проектирование объекта уже началось и будет завершено в 2022 году. Детский сад будет рассчитан на 300 мест.

Как сообщили в администрации города, по поручению мэра Андрея Алексеенко, в этой части Краснодара будет наведен порядок и отловлены для стерилизации безнадзорные животные.

– Территория муниципальная. По сообщениям в соцсетях, на территории часто находятся бездомные собаки, поэтому жители переживают за свою безопасность. Там надо навести порядок, чтобы она была безопасна, пока на ней не начались строительные работы, – сказал глава города.

Также в Краснодаре в течение 2022 года возведут еще три социальных объекта на территориях микрорайонов, испытывающих острую нехватку в школах и детских садах. В Молодежном и Музыкальном микрорайонах строительство школ и детских садов тоже осуществляется за счет застройщиков территорий.