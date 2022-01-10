В Краснодаре на Сормовской и Старокубанской временно отключат светофоры

В Краснодаре будут временно отключены светофоры. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре на улицах Старокубанской и Сормовской в связи с заменой электрического кабеля будут отключены светофоры.

- Светофоры не будут работать 11 января с 01.00 до 16.00. Причем отключения коснутся участка, где пересекаются три улицы - им. Селезнева, Старокубанская и Сормовская, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Автомобильные и пешеходные потоки будут регулировать сотрудники ГИБДД.