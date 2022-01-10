В Новороссийске спасли тонущую утку

Спасатели спасли утку. Фото: alekseioderov

Новороссийские спасатели столкнулись с почти анекдотичным случаем. Во время дежурства в городскую «Службу спасения» обратились неравнодушные горожане, которые увидели барахтающуюся в море собаку. По каким-то причинам животное не могло выбраться самостоятельно на берег. Люди решили, что четвероногий мог в чем-то запутаться и без помощи специалистов тут не обойтись.

- Спасатель в гидрокостюме отправился спасать собаку, но по мере приближения к объекту спасения он понял, что это не собака, а утка, с которой действительно что-то не так, - рассказал руководитель муниципальной «Службы спасения» Алексей Одеров.

Водолаз смог помочь водоплавающему и вернулся на берег уже с раненой уткой. Сейчас она находится под надзором спасателей, которые рассчитывают на помощь новороссийских орнитологов.