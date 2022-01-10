Самые популярные экскурсионные объекты Сочи станут на один день бесплатными

В Сочи 11 января пройдут бесплатные экскурсии по самым знаковым туристическим объектам. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи 11 января отметят День заповедников и национальных парков. Во вторник самые популярные у туристов объекты станут бесплатными.

- В праздник несколько природных объектов показа Сочинского национального парка будут открыты для бесплатного посещения. Гости и жители Сочи смогут посетить парк «Дендрарий», башню на горе Большой Ахун и 33 водопада, - сообщили в администрации города-курорт.

Также бесплатные экскурсии пройдут в парке «Южные культуры», будут открыты для гостей вольерный комплекс кордона «Лаура» и тисо-самшитовая роща.