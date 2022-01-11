Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 января 2022 23:00

В Сочи заявили в полицию на голую женщину у парка

Туристка весело проводила новогодние каникулы
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Сочи полицейским пришлось усмирять голую женщину

В Сочи полицейским пришлось усмирять голую женщину

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сочи 8 января отдыхающих смутила обнаженная незнакомка. По словам очевидцев, женщина разгуливала в наряде Евы у Ривьеры. На территорию парка нагую прелестницу не пустили лишь благодаря бдительности свидетелей и охраны.

- В отдел полиции поступил звонок с сообщением, что возле парка "Ривьера" прогуливается голая женщина. Причем, со слов заявительницы, женщина шла со стороны центра города, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Судя по всему, незнакомка находилась в нетрезвом состоянии. Что употребляла любительница голых променадов, выяснят полицейские, которые приехали за неадекватной особой.