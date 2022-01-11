На Кубани выскочивший на трассу заяц повредил бампер машины

Животные на дорогах часто провоцируют ДТП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники полиции Успенского района получили не совсем обычное обращение от жителя Ставрополя. Тридцатилетний мужчина пожаловался стражам порядка на нарушителей на трассах Успенского района. По словам водителя, он ехал на своем автомобиле марки «KIA Ceed», когда его подрезал внезапно выскочивший на дорогу заяц.

- Животное повредило бампер автомобиля. Водитель попросил составить заявление, чтобы обратиться с ним в страховую компанию для возмещения ущерба, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Что стало с ушастым нарушителем дорожного движения и как он пережил столкновение с автомобилем, полицейские не сообщают.