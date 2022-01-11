На Кубани спасли мужчин, перевернувшихся на лодке

После пикника на природе мужчины решили порыбачить и едва не утонули Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Каневском районе двоих местных жителей едва не сгубил зеленый змий. Мужчины отмечали наступивший Новый год, а после застолья решили отправиться на рыбалку. Однако потерявших координацию рыбаков не слушались ни снасти, ни лодка. Барахтающихся мужчин заметили местные жители, находившиеся на берегу, они же и обратились за помощью в экстренные службы.

- По прибытию на место сотрудниками МЧС оказана помощь. Данные граждане, находящиеся в алкогольном опьянении, бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в Каневскую ЦРБ, угрозы жизни и здоровью нет, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

От неминуемой гибели пьяниц спасло лишь то, что у зимней рыбалки на Кубани есть одна особенность - в эти дни стояла относительно теплая погода. Иначе незадачливым рыбакам грозила бы не только интоксикация организма.