Узнали, где будут отключения света в Сочи 11 января 2022 года

В Сочи временно не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В наступившем 2022 году сочинские электрики возобновили планово-предупредительное обслуживание электрооборудования. Благодаря их оперативной работе жители курорта не столкнутся с аварийными отключениями электроэнергии. Итак, 11 января возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах.

В Адлерском районе в течение нескольких часов с 08:00 до 20:00 не будет света на улицах Банановая, 10 лет Октября, Петрозаводская, Лазурная долина, Комарова, Нагуляна, Комарова, Нагуляна, Витебская, Петровская, Светогорская, Верхнениколаевская, Заречная, Междуреченская, Мостовая, Николаевская, Псебайская, Скальная, Фрунзе, Орел-Изумруд, Петрозаводская, Парусная, Морской бульвар, Голубая, Грушевая, Клубная, Комарова, Пермская, Рассвет, Сормовская, Спутник, а также в поселках Социализм, Горный сад и ЮГ.

В Центральном районе ограничения коснутся жителей улиц Гагарина, 19, 17, Кавказской, Пирогова и Виноградной.