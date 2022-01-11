Что произошло за ночь 11 января в Краснодарском крае: В Сочи заявили в полицию на голую женщину у парка

В Сочи полицейским пришлось усмирять голую женщину Фото: Андрей АБРАМОВ

Что произошло за ночь 11 января 2022 года. В Сочи заявили в полицию на голую женщину у парка. Туристка весело проводила новогодние каникулы.

В Новороссийске спасли тонущую утку. Ситуация больше похожа на анекдот, но птице действительно нужна была помощь.

На Кубани выскочивший на трассу заяц повредил бампер машины. Водитель заявил на зайца в полицию.

В Сочи неизвестный проник в дом полицейского и ударил его. Сейчас налетчик задержан.