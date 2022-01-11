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Общество11 января 2022 4:13

Что произошло за ночь 11 января в Краснодарском крае: В Сочи заявили в полицию на голую женщину у парка

Что произошло за ночь 11 января в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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В Сочи полицейским пришлось усмирять голую женщину

В Сочи полицейским пришлось усмирять голую женщину

Фото: Андрей АБРАМОВ

Что произошло за ночь 11 января 2022 года. В Сочи заявили в полицию на голую женщину у парка. Туристка весело проводила новогодние каникулы.

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