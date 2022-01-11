Фонд развития промышленности Кубани докапитализируют на 1 млрд рублей

Эти механизмы востребованы в регионе

В 2022 году фонд Краснодарского края докапитализируют еще на 1 млрд рублей. Его объем превысит 4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

– Программы фонда развития промышленности позволяют создавать новые и модернизировать действующие производства, пополнять оборотные средства, чтобы наращивать объемы выпуска. Таким образом, еще больше предприятий смогут получить льготные займы, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В фонде края действует 13 программ. Например, с помощью льготного займа реализовано более 20 инвестпроектов, в результате которых создано свыше 350 новых рабочих мест.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что обновление парка трамваев Краснодара в 2022 году обойдется в 1 млрд рублей. Это поможет справиться с нагрузкой на транспортную сеть.