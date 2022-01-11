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Общество11 января 2022 6:02

В Краснодаре на Гидрострое начнут возводить поликлинику на месте бывшего здания Минобороны

К строительству приступят в этом году
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

На строительство поликлиники в микрорайоне Гидростроителей в конце 2021 года выделили деньги. Она появится на месте бывшего недостроя Минобороны по проспекту Писателя Знаменского, 3.

- Проект поликлиники уже есть, экспертиза пройдена. В настоящее время определяется подрядчик, - отметили в мэрии.

Реконструкция недостроя обойдется в 649 млн рублей.

Также новые больницы и поликлиники планируется возвести на улицах Ратной Славы, улице Куликова Поля, Ростовском Шоссе, улице Степной в поселке Индустриальном и на улице Солнечной.