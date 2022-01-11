Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 6:20

Вице-мэра Краснодара Мавриди оставили в СИЗО до февраля

Его отправили под стражу в начале декабря
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

3 декабря 2021 года в администрацию Краснодара с обысками нагрянули силовики. После проверки задержали вице-мэра Кирилла Мавриди. Его обвинили во взяточничестве, якобы он получил полмиллиона рублей за попустительство по службе, а также брал деньги за согласование актов о выполненных работах. После этого Мавриди отправили под стражу.

Первомайский районный суд Краснодара оставил Мавриди под стражей до 3 февраля.

Напомним, Мавриди проработал вице-мэром Краснодара всего лишь месяц.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что обвиняемого замглавы минсельхоза Кубани оставили под стражей. Суд оставил без изменения меру пресечения.