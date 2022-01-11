Все задержанные на Кубани самолеты из-за тумана в Симферополе вылетели в Крым

Посадки прошли в штатном режиме

10 января в аэропорту Симферополя наблюдался сильный туман. Из-за плохой видимости самолеты уводили на запасные аэродромы. Два рейса были направлены в Краснодар и Сочи, еще девять – в Анапу.

По данным на утро 11 января все задержанные самолеты вылетели в Крым.

- Вчера, 10 января, с 20 до 22 часов семь рейсов, севших на запасные аэродромы Анапы и Краснодара, вылетели в Крым. Три рейса - два из Анапы и один из Сочи отправлены в Симферополь сегодня утром, - сообщили в пресс-службе аэропорта.