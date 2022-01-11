Адыгея в московском метро. Фото: официальная страница в соцсети Мурата Кумпилова

В московском метро пустили состав, рассказывающий об Адыгее. На Сокольнической ветке курсирует поезд, внутри которого есть вся информация о популярных туристических маршрутах республики, ее культуре, традициях, кухне.

Для желающих узнать о регионе и его красотах более подробно в салоне размещены QR-коды, при переходе по которым посетитель попадает на интернет-сайт проекта.

На ресурсе есть информация обо всем, чем славится Адыгея – Хаджохская теснина, водопады Руфабго, пещеры и исторические места, национальная кухня, экстремальные виды отдыха и многое другое. В помощь туристам указана транспортная доступность объектов и ближайшие места размещения.