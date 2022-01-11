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Происшествия11 января 2022 7:01

Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на продавца магазина на Кубани

Правоохранители опубликовали оперативное видео
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Кадр из оперативного видео

Кадр из оперативного видео

Разбойное нападение произошло в Курганинском районе. Там мужчина с ножом напал на продавца магазина. Он вошел в киоск и накинулся на женщину сзади.

- Мужчина похитил сумку, 16 тысяч рублей и скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Налетчика нашли по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 25-летний местный житель. Он успел уехать в станицу Некрасовскую Усть-Лабинского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.