Лайнер Astoria Grande отправится в первый круиз из Сочи в Турцию в марте 2022 года

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Круизный лайнер Astoria Grande должен прибыть из судоремонтного завода Турции в Новороссийск 15 января. Он пройдет испытания, а уже 5 марта уйдет в первый круиз из Сочи.

- Круизы лайнер будет путешествовать круглогодично. Первый маршрут будет двухнедельный. Из Сочи лайнер отправится в турецкие города Стамбул, Киншасы и Бодрум, а также кипрский Лимасол, израильскую Хайфу и египетскую Александрию. Стоимость круиза - от 100 тысяч рублей с человека, - сообщает МВФ.

Позже из Сочи судно будет совершать маршруты в Израиль, Грецию, Турцию и Египет.