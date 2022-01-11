Росприроднадзор проверит разлив инфильтрационных вод на мусорном полигоне Новороссийска

Фото: пресс-службы администрации Новороссийска

На мусорном полигоне Новороссийска произошел разлив инфильтрационных вод. На место выезжали специалисты отдела экологической безопасности. Они сообщили, что из-за ливней увеличились поверхностные стоки из обводного канала полигона, в связи с этим и произошел перелив поверхностных вод.

Росприроднадзор по данному факту проведет проверка. Материалы направлены в ведомство.

- По данному факту материалы направили в краевое министерство природных ресурсов и Росприроднадзор для принятия соответствующих мер, - сообщили пресс-службе администрации Новороссийска.