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Происшествия11 января 2022 7:40

Росприроднадзор проверит разлив инфильтрационных вод на мусорном полигоне Новороссийска

Материалы в ведомства направила администрация
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-службы администрации Новороссийска

Фото: пресс-службы администрации Новороссийска

На мусорном полигоне Новороссийска произошел разлив инфильтрационных вод. На место выезжали специалисты отдела экологической безопасности. Они сообщили, что из-за ливней увеличились поверхностные стоки из обводного канала полигона, в связи с этим и произошел перелив поверхностных вод.

Росприроднадзор по данному факту проведет проверка. Материалы направлены в ведомство.

- По данному факту материалы направили в краевое министерство природных ресурсов и Росприроднадзор для принятия соответствующих мер, - сообщили пресс-службе администрации Новороссийска.