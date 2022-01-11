В Сочи в 2022 году модернизируют 10 туристических объектов нацпарка

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В 2022 году планируется сохранить и приумножить лучшие образцы природного наследия Сочинского национального парка.

- Планируется высадить пятьдесят тысяч саженцев на реинтродукционных участках восстановления самшита колхидского. Также провести инвентаризацию лесных культур редких древесно-кустарниковых видов, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

В 2022 году запланирована модернизация 10 туристических объектов показа. В них входят Волконский дольмен, Орлиные скалы, Агурские водопады, Ахун, экотропа Ажек, Ореховские водопады, Змейковские водопады, 33 водопада, Псыдах Шапсуг, Наджиго.

На маршрутах обустроят туалеты, турникеты, а также создадут современные пропускные системы. Планируется восстановить мост через реку Агура. Он протянется на 300 метров.