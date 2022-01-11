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Общество11 января 2022 8:15

На Кубани 12 января ожидается резкое похолодание и снег

Непогода пройдет по всем городам и районам края
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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В регионе распространили штормовое предупреждение

В регионе распространили штормовое предупреждение

12 января в Краснодаре и крае ожидается резкое похолодание. К вечеру регион засыплет снегом. А 13 января и днем будет держаться минус.

- 12 и 13 января в крае ожидается ухудшение погоды. В регион придут дожди, переходящие в мокрый снег. Ухудшение видимости в осадках до 500 метров, - передают синоптики.

Ночью и утром 12 января ожидается гололед и налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Также усилится ветер. 13 января в ночные и утренние часы минимальная температура воздуха составит от -7 до -12 градусов, дневная — от -4 до -9.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Краснодарский край ждет экстремальный удар погоды. На Кубани прогнозируют ураган и мороз до минус 18 градусов.