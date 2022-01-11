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Происшествия11 января 2022 8:28

Трактор насмерть сбил велосипедистку на Кубани

Трагедия произошла в Славянском районе
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Проводится проверка

Проводится проверка

Смертельное ДТП произошло утром 10 января в селе Погорелово Славянского района. По предварительным данным, 53-летний водитель на тракторе сбил 59-летнюю женщину, ехавшую в попутном направлении на велосипеде.

- В результате аварии пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводится проверка, все обстоятельства выясняются.