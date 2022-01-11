Полиция Кубани разыскивает мужчин, укравших 3,5 млн рублей при разбойном нападении на почтовое отделение

Налетчиков разыскивает полиция

6 января неизвестные в перчатках и масках ворвались в одно из почтовых отделений Краснодара. Они зашли в помещение с пистолетом и стали угрожать сотрудникам расправой. А после схватили инкассаторскую сумку с миллионами и скрылись.

- Двое неизвестных мужчин в перчатках и масках похитили сумку, в которой находилось 3,5 млн рублей. Сейчас они объявлены в розыск, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полиция направила ориентировки во все районы края.

По информации пресс-службы УФПС Кубани, инцидент не отразился на обслуживании клиентов. Пенсии и социальные пособия выплачены в срок.