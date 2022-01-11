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Здоровье11 января 2022 9:04

На Кубани за сутки в госпитали с COVID-19 попали 299 человек, в том числе 43 ребенка

Заболеваемость идет на спад
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Последние новости по коронавирусу на 11 января

Последние новости по коронавирусу на 11 января

299 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в крае. Среди зараженных 43 ребенка. Об этом сообщили в оперштабе.

Самым зараженным стал Краснодар, здесь заболели 186 человек. Далее в антирейтинге идут Брюховецкий и Белоглинский районы с 19 и 10 заболевшими. В Сочи за сутки 9 инфицированных.

- В Кавказском районе 8 новых пациентов, в Крымском и Северском районах – по 6, в Геленджике, Выселковском и Туапсинском районах – по 5, - сообщили медики.

В остальных районах наименьшее количество заболевших.