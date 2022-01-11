В ГИБДД предупредили о гололеде на Кубани

Дороги заметет снегом

12 и 13 января в Краснодарском крае ожидается дождь, переходящий в снег. На дорогах возможна гололедица. В ГИБДД попросили водителей быть осторожными.

- Из-за резкого изменения погоды возможны осложнения на дорогах, а также вероятность увеличения количества ДТП. Плохие погодные условия напрямую влияют на манеру вождения и требую повышенной внимательности от участников дорожного движения, - отметили в ведомстве.

Инспекторы попросили не выезжать на дороги на летней резине, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.