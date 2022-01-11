Более 1,5 млн тонн молока произведут в Краснодарском крае в 2022 году

В Краснодарском крае построят новые молочные фермы. Фото: пресс-служба администрации региона

Удой на Кубани в 2022 году будет увеличен за счет введения в работу новых молочных комплексов. Ожидается, что на проектную мощность первая очередь молочного комплекса на 3 тысяч голов коров в Каневском районе. В Тбилисском районе появится ферма на 320 коров. Также в этом году начнется строительство селекционно-генетического центра на 1200 коров в Павловском районе.

- Производство молока на Кубани – рентабельное направление сельского хозяйства, в том числе благодаря существенным государственным инвестициям, – сказал вице-губернатор Андрей Коробка.

По словам заместителя главы региона, в 2022 году производство мяса всех видов животных должно превысить 580 тысяч тонн. Свиноводческий комплекс на 2,4 тысяч свиноматок откроется в Павловском районе.

Андрей Коробка отметил, что на производство молока и мяса растет по нескольким причинам. Это прежде всего внедрение новых прогрессивных технологий содержания животных, качественная кормовая база, работа высококвалифицированных кадров. К тому же фермеры могут воспользоваться мерами господдержки. Они сохранятся и в 2022 году. Общий объем финансирования программ составит более 1,7 млрд рублей.