В Краснодарском крае ожидаются сильные дожди и снег

С 12 января погода начнет портиться. Фото: Варвара ДЫМ

Регион ждет настоящий разгул стихии. С 12 по 14 января на Кубани прогнозируются обильные осадки.

- Местами в Краснодарском крае ожидаются очень сильные дождь и мокрый снег. Сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед, - сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Жителей и гостей края просят быть внимательными. При возникновении ЧС звонить на единый телефон спасения «01».

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань рассказывала, что в ГИБДД предупредили о гололеде. Инспекторы попросили не выезжать на дороги на летней резине, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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