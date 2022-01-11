Более 40 спортивных объектов появится в Краснодарском крае в 2022 году

В Краснодарском крае построят 43 спортивных объекта. Фото: пресс-служба администрации региона

На Кубани построят 43 спортивных объекта в текущем году. Это порядка 20 спортплощадок, 9 малобюджетных залов, 11 центров единоборств. В Краснодаре продолжит работать проект «Город спорта». В региональном центре стартует строительство «Дворца самбо», «Дворца гимнастических видов спорта» и проектирование спортивной школы-интерната на 500 мест.

- Мы продолжаем реализацию регионального проекта «Спорт норма жизни» нацпроекта «Демография». Будем улучшать оснащение спортивных организаций, что в итоге позволит вовлечь в регулярные занятия спортом более 58% населения края, – рассказал на краевой планерке глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В 2022 году в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» на Кубани проведут около 500 краевых, 200 всероссийских, 40 межрегиональных и 10 международных спортивных мероприятий. В Сочи состоятся всероссийские соревнования среди школьников по самбо. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Власов.