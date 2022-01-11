Мужчина лежал около одной из могил.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На кладбище в Краснодарском крае нашли тело пропавшего мужчины. Об этом «КП» - Кубань» сообщает источник в правоохранительных органах.
Как стало известно, погибшего обнаружил охранник на кладбище в станице Стародеревянковской Каневского района. Работник, как обычно, утром осматривал территорию погоста. Около одной из могил он нашел лежащего мужчину. Он подошел к нему, чтобы проверить, есть ли пульс. Но оказалось, что человек был уже мертв.
- Личность мужчины была установлена. Это 58-летний местный житель. Ранее он ушел из дома, не ночевал. Родные, не знали, где он, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает источник в правоохранительных органах.
На месте происшествия и на теле погибшего следов насилия не найдено. Предположительно, мужчине стало плохо. В этот момент помощь ему никто не смог оказать.
- Для установления причин его смерти назначена экспертиза, - добавляют правоохранители.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.