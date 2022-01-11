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Общество11 января 2022 10:57

На Кубани охранники Минтранса обнаружили у водителя машины пакет с веществом

Сверток с содержимым направили на экспертизу
Евгения СОРОКА
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Этот пакет лежал у мужчины в бардачке. Фото: пресс-службы Краснодарского филиала Минтранса России.

Этот пакет лежал у мужчины в бардачке. Фото: пресс-службы Краснодарского филиала Минтранса России.

Этот инцидент произошел на трассе в Краснодарском крае. Сотрудники Краснодарского филиала государственной охраны Минтранса России остановили Reno Logan. Водитель направлялся в Крым.

- При досмотре авто среди вещей был найден подозрительный пакет с белым кристаллическим веществом, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк. - Составлен акт обнаружения препарата, водитель задержан.

Мужчину передали полицейским станицы Тамань для дальнейших разбирательств.

- А содержимое пакета направлено на криминалистическую экспертизу, - добавляет Виктор Слободенюк.