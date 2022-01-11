«Россети Кубань» обеспечила электроэнергией новый спорткомплекс в Динском районе

Энергетики заменили трансформаторную подстанцию, установили трансформатор большей мощности и построили воздушную линию.

Специалисты Краснодарского филиала «Россети Кубань» обеспечили технологическое присоединение к электросетевой инфраструктуре компании спортивного комплекса в станице Динской Краснодарского края. В новом здании расположится Детско-юношеская спортивная школа. Социальный объект построен в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Для обеспечения электроснабжения нового спортивного объекта энергетики заменили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, установили трансформатор большей мощности и построили воздушную линию.

В станице Динской проживают более 41 тысячи человек. Новый спорткомплекс позволит жителям заниматься физкультурой и обеспечить спортивный досуг для детей и подростков в шаговой доступности.

На базе спортивного комплекса будут развивать различные виды спорта – футбол, пауэрлифтинг, спортивную акробатику, теннис, тайский бокс, рукопашный бой, легкую атлетику, киокусинкай, волейбол, бадминтон и регби.

Всего с начала 2021 года на территории Динского района к электросетям «Россети Кубань» присоединили около 2,4 тысячи новых абонентов общей мощностью 41,6 МВт.