Более 12 тысяч квартир получат обманутые дольщики на Кубани в 2022 году

Обманутые дольщики могут получить квартиру или компенсацию. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 8,8 тысяч обманутых дольщиков получат в 2022 году собственное жилье или денежную компенсацию. К концу 2023 года власти Краснодарского края планируют полностью закрыть вопрос с теми, кто вложился в строительство, но не смог получить квартиру или дом.

- В прошлом году удалось восстановить права дольщиков 88 домов. Нельзя сбавлять темпы работы в этом направлении, – отметил на расширенном планерном совещании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Сегодня в реестре значится 192 проблемных дома. В 2022 году планируют восстановить права по 85 объектам, в которых находится более 12,8 тысяч квартир. В регионе существуют необходимые механизмы, чтобы продолжить эту работу, по каждому дому разработана дорожная карта.

- В этом году за счет средств фонда мы планируем завершить 31 объект, за счет инвесторов – 24 дома на 4,8 тысяч квартир, за счет собственных средств – 29 домов на 2,8 тысяч квартир. Еще по одному объекту в Краснодаре производят выплаты пострадавшим гражданам, – отметил заместитель главы Кубани Евгений Наумов.