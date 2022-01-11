Почти 194 тысячи документов на недвижимость не забрали жители Краснодарского края в 2021 году

Получить "забытый" документ можно в офисе Кадастровой палаты.

Архив Кадастровой палаты пополнился на 194 тысячи документов, которые заявители не забрали после обращения по той или иной причине. Это больше на 41,6%, чем в 2020 году.

Обратиться для проведения государственного кадастрового учета и регистрации прав можно в офис МФЦ. Затем готовые документы, поступившие из Кадастровой палаты, хранятся в офисе МФЦ не более 45 календарных дней. Если за это время житель Краснодарского края не получил бумаги, их передают в филиал Кадастровой палаты на бессрочное хранение.

- Невостребованные документы можно получить в офисе Кадастровой палаты прямо в день обращения. Для этого необходимо лично обратиться в филиал по месту хранения. Если же необходимые бумаги находятся в другом регионе, можно обратиться в ближайший территориальный отдел любого филиала Кадастровой палаты по России и подать заявление на выдачу невостребованных документов бесплатно. Как только документы поступят в филиал, заявитель получит уведомление. Однако необходимо будет поторопиться, поскольку в филиале документы будут храниться в течение 30 суток, после чего отправятся обратно в филиал по месту хранения, - рассказали в пресс-службе Кадастровой палаты по Краснодарскому краю.

Если заявитель не может посетить офис самостоятельно, он может заказать курьерскую доставку забытых документов на платной основе по телефону 8-861-992-13-02 (доб. 20-60 или 20-61) или по электронной почте uslugi-pay@23.kadastr.ru.

Ознакомиться с инструкцией по получению забытых документов также можно круглосуточно по телефону ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34 (звонок по России бесплатный).

Кроме того, запросить невостребованные документы можно и в офисах МФЦ, но получить их можно будет только в Кадастровой палате.