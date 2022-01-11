Единое оформление вывесок появится в Краснодаре

В Краснодаре начнут оформлять вывески в едином стиле. Фото: krd.ru

Информационные вывески в Краснодаре теперь будут оформлены в едином стиле. Такое постановление подписал глава города Андрей Алексеенко.

- В постановлении уточнен порядок демонтажа информационных вывесок, которые не соответствуют Правилам благоустройства Краснодара, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Вывески, не соответствующие регламенту, будут выявлять сотрудники администрации. За несоблюдение новых правил собственники будут получать предписание. В течение 15 дней вывески должны быть приведены в порядок.

- Если владелец проигнорирует его – соответствующий документ вручат повторно, - подтвердили в пресс-службе администрации Краснодара.

Если владелец не исправит внешний вид вывески в течение 30 дней - ее демонтируют.

Пилотными улицами для оформления вывесок в едином стиле стали улицы Зиповская, Ставропольская, а также улицы от Красной до Офицерской.

В Краснодаре планируют исправить около 100 объектов. Ознакомиться с Постановлением можно на сайте администрации города.