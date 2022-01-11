Почти 250 тысяч пассажиров принял аэропорт Краснодара в новогодние дни

Аэропорт Краснодар обслужил 5 млн пассажиров за 2021 год. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

С 25 декабря по 9 января Международный аэропорт Краснодара обслужил 248 063 пассажира. Это пост на 40% выше показателей прошлого года. Более того, воздушной гавани удалось превысить докризисные показатели 2019 года, когда в региональный центр прибыло 224 849 человек. Самым загруженным днем стал четверг, 6 января. Тогда аэропорт обслужил почти 19 тысяч человек за сутки.

На прилет и на вылет аэропортом Краснодар обслужен 941 рейс. Традиционно в зимнем расписании аэропорта наибольшей популярностью пользуются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Сочи. На международных направлениях самыми популярными стали Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Ереван и Анталья.

- Таких показателей аэропорт добился за счет увеличившейся маршрутной сети. Многих Краснодар привлекает исключительно в качестве удобного пересадочного узла на пути в Крым, Стамбул и многие другие города страны и зарубежья, - рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар. - Вдобавок к этому, город сам по себе привлекает немало туристов. Все эти факторы позволили обслужить более 5 млн пассажиров по итогам 2021 года.

Аэропорт Краснодар работает в рамках режима повышенной готовности. Здесь необходимо ношение масок и соблюдение социальной дистанции. До 18 января для посещения ресторанов, кафе и столовых необходим QR-код. Также документ о вакцинации понадобится для обслуживания в бизнес-зале и зале повышенного комфорта.