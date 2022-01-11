140 выпускников кубанских школ получили премию администрации Краснодарского края

Фото: admkrai.krasnodar.ru

140 школьников, поступивших в ВУЗы Краснодарского края на приоритетные для региона направления, получили премию в размере 20 тысяч рублей. Такой вид поддержки одаренных школьников предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Наибольшее число ребят получают педагогическое образование, 18 человек – медицинское. Восемь выпускников выбрали направление «Математика и механика», шесть человек – «Информатика и вычислительная техника», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также приоритетными для региона оказались такие направления, как: «Языкознание и литературоведение», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство».

Большинство школьников поступили в Кубанский Государственный Университет, 18 - в Кубанский государственный аграрный университет и в Кубанский государственный медицинский университет. 12 ребят выбрали для поступления Кубанский государственный технологический университет, а еще шесть – в Армавирский государственный педагогический университет