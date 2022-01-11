Более 1,3 кафе и магазинов Кубани проверили за новогодние праздники на соблюдение ковидных ограничений

В новогодние праздник проверяли соблюдение коронавирусных ограничений. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За соблюдением ковидных ограничений на Кубани в праздничные дни следили в круглосуточном режиме. Рейды проходили в Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи. Специалисты департамента потребсферы Краснодарского края также следили за фактами незаконной продажи алкоголя.

- Возбуждено 10 административных дел за оказание услуг по использованию кальянов и за работу предприятий общепита после 23:00, – отметил руководитель краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный.

Накануне праздников был усилен контроль за продажей пиротехники. Выявлено восемь нарушений, изъято товара на сумму 450 тысяч рублей. Помимо этого, составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за торговлю в непредусмотренных местах и нарушение правил благоустройства.