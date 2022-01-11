Оборудование кубанского завода заняло шестое место в рейтинге промышленных достижений России

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Южный завод тяжелого станкостроения попал в ТОП-10 промышленных достижений России за 2021 год. Предприятие заняло шестое место в этом рейтинге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

– Проект восстановления станкостроительной отрасли в крае на базе бывшего завода имени Седина – яркий пример успеха возрождения промышленного производства. Оборудование и обрабатывающие центры, которые сегодня здесь выпускают, конкурентоспособны и востребованы даже за рубежом, – подчеркнул губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На базе Южного завода открыт центр по производству деталей для газотурбинной техники по заказу предприятия авиационного и космического двигателестроения. Предприятие оснащено передовым оборудованием, способным обрабатывать детали массой до 25 тонн и диаметром до 2,5 метров.

– Первый обрабатывающий центр для ОДК краевой производитель поставил в прошлом году. В этом году планируются поставки еще двух аналогичных станков, – отметил руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов.

В производстве завода находятся более 20 агрегатов. Оборудование поставляют в Центральную Россию, Сибирь, на Урал, а также в страны ближнего зарубежья и на Кубу.

Напомним, Южный завод тяжелого станкостроения был создан в 2016 году на базе завода имени Седина.