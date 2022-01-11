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Общество11 января 2022 13:44

В Краснодарском крае объявили предупреждение по подъему уровня рек

Вода может подняться до критических отметок из-за сильных осадков
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Уровень рек поднимется с приходом дождей.

Уровень рек поднимется с приходом дождей.

В Краснодарском крае реки могут выйти из берегов из-за мощных дождей и снега, которые прогнозируются с 12 января. Опасные отметки ожидаются на реках в окрестностях Горячего Ключа, Крымского, Абинского и Северского районах. Также уровень воды может подняться в Геленджике, Новороссийске, Анапе и Туапсинском районе.

Предупреждение будет действовать до 13 января включительно.

Ранее в МЧС выпустили штормовое предупреждение по сильным осадкам.

- Местами в Краснодарском крае ожидаются очень сильные дождь и мокрый снег. Сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед, - сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

В ГИББДД попросили водителей не выезжать на дороги на летней резине, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.